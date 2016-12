RBB 10:30 bis 11:20 Arztserie Der Bergdoktor Der Investor D, A 1995 HDTV Live TV Merken Richard Weinkopf, ein gutaussehender, seriös wirkender Geschäftsmann in den besten Jahren, bringt Unruhe nach Sonnenstein. Er will eine Klinik eröffnen und möchte den Bergdoktor als Klinikchef verpflichten. Aber Thomas lehnt ab, an einer Klinik möchte er nicht mehr arbeiten. Außerdem ist ihm der smarte Geschäftsmann, der sich auf solvente spanische Auftraggeber beruft, mehr als suspekt. Aber Weinkopf gibt nicht so leicht auf. Er wirbt im ganzen Dorf um Anteilscheine für die neue Klinik. Nicht nur Bürgermeister Angerer wittert ein gutes Geschäft und beißt an. Auch Sabina, Franzi, Bauer Zirngiebel, Herr Konrad und sogar Traudl lassen sich einwickeln. Währenddessen hat Pankraz Besuch aus Argentinien. Die junge Schönheit Mercedes ist die Tochter eines alten Freundes, die in Sonnenstein Deutsch lernen möchte. Während die Männerwelt schnell von ihr fasziniert ist, hat Franzi mit dem verwöhnten Mädchen ihre liebe Not: Mercedes mäkelt am Essen herum und lässt sich nach Strich und Faden bedienen. Franzi ist empört. Sie will Pankraz verlassen... Derweil macht Weinkopf Elfriede Angerer den Hof, und die vernachlässigte Frau erliegt seinem Charme. Nur Mercedes bewahrt einen kühlen Kopf: Zufällig hat sie Weinkopfs auf spanisch geführte Ferngespräche belauscht. Sie will den Betrüger überführen und gerät dabei in eine gefährliche Situation... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerhart Lippert (Dr. Thomas Burgner) Anita Zagaria (Sabina) Enzi Fuchs (Franzi) Walther Reyer (Pankraz Obermayr) Carin Titze (Traudl) Manuel Guggenberger (Maxl) Michaela May (Alexandra von Brauneck) Originaltitel: Der Bergdoktor Regie: Wolf Dietrich Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Horst Schier, Günter Jaeuthe Musik: Michael Gajare