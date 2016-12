Super RTL 20:15 bis 21:10 Show Upps! Die Pannenshow D 2009 Stereo Merken Da bleibt kein Auge trocken. SUPER RTL widmet sich den Stars der weltweiten Castingsshows. Achtung! Dies ist nichts für schwache Bauchmuskeln! Jedes Jahr erfreuen sich die Menschen weltweit an unzähligen Castingsshows und vor allem an den Talenten, die sich für die geborenen Stars halten. Wer singt schief und wer bekommt vor lauter Nervosität gar keinen Ton raus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennie Klose Originaltitel: Upps! Die Pannenshow