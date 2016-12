Super RTL 07:30 bis 07:55 Trickserie Caillou Der Mini-Marathon / Caillou geht segeln / Bin ich schon groß? CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Papa trainiert für einen Marathonlauf. Zu gerne würde Caillou mitlaufen. Doch er muss einsehen, dass so weite Strecken nichts für kleine Jungs sind. Da hat Papi eine Idee: Es wird ein Mini-Marathonlauf im Garten veranstaltet. 2. Geschichte: Caillou geht mit Papi und Opi segeln. Er findet es an Bord eigentlich ziemlich langweilig. Doch als Caillou Ausschau nach der Schatzbucht halten soll, wird es ganz schön aufregend... 3. Geschichte: Caillou ist traurig. Rosie ist ein Stück gewachsen, aber er hat nicht an Größe zugelegt. Doch als Caillou mit seinem großen Freund Andre auf dem Spielplatz ist, stellt er fest, dass es gar nicht so schlecht ist, noch klein zu sein. Denn der große Andre kann nicht mehr auf alle Spielgeräte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou Regie: Larry Jacobs Drehbuch: Larry Jacobs

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 116 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 52 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 51 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 51 Min.