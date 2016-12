SAT.1 Emotions 23:35 bis 23:55 Comedyserie Will & Grace Das Festtags-Flittchen USA 2005 Merken Weihnachten steht vor der Tür. Alle Freunde fahren zu Wills Mutter, um dort das Fest gemeinsam zu feiern. Dort angekündigt hat sich auch Wills frisch geschiedener Bruder Sam mit seinen zwei Kindern. Jack freut sich vor allem auf den Jungen, denn - wie es scheint - ist er bereits im zarten Alter von neun Jahren schwul. Wie schon vor ein paar Jahren, funkt es auch diesmal wieder zwischen Grace und Sam. Und Karen versucht sich beharrlich an dem alkoholischen Festtagsdrink ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Kyla Dang (Casey Truman) Reed Alexander (Jordy Truman) Blythe Danner (Marilyn Truman) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Jamie Rhonheimer Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley, Jonathan Wolff

