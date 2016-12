SAT.1 Emotions 13:25 bis 14:10 Krimiserie The Forgotten - Die Wahrheit stirbt nie Tote Gleise USA 2009 2016-12-11 01:00 16:9 HDTV Merken In einem Industriegebiet wird auf Eisenbahnschienen ein Schädel gefunden. Alex' Team wird mit dem Fall betraut. Der Besitzer des Firmengeländes weigert sich zunächst, das Spezialistenteam zur weiteren Suche nach Überresten auf sein Gelände zu lassen. Alex schafft es schließlich, ihn umzustimmen. Nach und nach werden alle Knochenteile und eine künstliche Kniescheibe gefunden. Anhand der Seriennummer kann das Team die Schwester der Toten ausfindig machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Alex Donovan) Michelle Borth (Candace Butler) Anthony Carrigan (Tyler Davies) Bob Stephenson (Walter Bailey) Rochelle Aytes (Grace Russell) Matthew Humphreys (Ben Sheppard) Anna Pheil (Melanie) Originaltitel: The Forgotten Regie: Deran Sarafian Drehbuch: Mark Friedman, David Slack, David Slack Kamera: David Stockton Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12