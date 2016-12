SAT.1 Emotions 10:25 bis 11:10 Krimiserie Der letzte Bulle Romeo und Julia D 2013 16:9 HDTV Merken Mick bemerkt eine junge Frau, Annika, die zusammengekauert und aufgelöst vor dem Präsidium sitzt. Sie schaut Mick mit Tränen in den Augen an und behauptet, ihre Mutter getötet zu haben. Kurz darauf sind Mick und Andreas in Annikas Wohnung. Von einer Leiche keine Spur! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Robert Lohr (Ronald Meisner) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Franziska Weisz (Stefanie Averdunk) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Rafael Sola Ferrer, Rafael Solá Ferrer, Richard Kropf Musik: Thomas Klemm