SAT.1 Emotions 07:45 bis 09:35 Krimiserie Der junge Montalbano Ein teuflischer Plan I 2012 16:9 HDTV Merken Der unsympathische Wucherer Gerlando Piccolo ist nachts in seinem Bett erschossen worden. Seine Nichte Grazia, die seit dem Unfalltod ihrer Eltern bei ihm wohnt, ist völlig verstört, hat aber noch mit der Pistole des Onkels auf den Mörder geschossen - und ihn wohl auch getroffen. Diesen Schluss lässt zumindest ein Blutfleck im Hof zu. Kurze Zeit später wird der junge Dindò verblutet am Strand aufgefunden. Hängen die beiden Taten zusammen? Und wenn ja, was war das Motiv? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michele Riondino (Salvo Montalbano) Alessio Vassallo (Mimì Augello) Andrea Tidona (Carmine Fazio) Tea Falco (Grazia) Beniamino Marcone (Giuseppe Fazio) Adriano Chiaramida (Padre di Montalbano) Fabrizio Pizzuto (Catarella) Originaltitel: Il giovane Montalbano Regie: Gianluca Maria Tavarelli Drehbuch: Francesco Bruni, Andrea Camilleri Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 117 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 53 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 52 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 52 Min.