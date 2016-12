SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:55 Krimiserie Der junge Montalbano Das dritte Geheimnis I 2012 2016-12-17 00:30 16:9 HDTV Merken Vor dem Rathaus verschwindet aus dem Schaukasten die Liste mit den Aufgeboten. Nur ein dummer Streich? Schon bald zeigt sich, dass eines der Brautpaare in großer Gefahr schwebt ... Außerdem muss Montalbano noch in einem weiteren Fall ermitteln: Auf einer Baustelle verunglückt ein Mauerer tödlich, genau wie per Brief angekündigt. Bei Nachforschungen stößt die Polizei auf die Spuren der Mafia, die offenbar einen Konkurrenten aus dem Baugewerbe drängeln will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michele Riondino (Salvo Montalbano) Alessio Vassallo (Mimì Augello) Andrea Tidona (Carmine Fazio) Nino D'Agata (Maresciallo Verruso) Beniamino Marcone (Giuseppe Fazio) Fabrizio Pizzuto (Catarella) Giorgia Sinicorni (Caterina Corso) Originaltitel: Il giovane Montalbano Regie: Gianluca Maria Tavarelli Drehbuch: Francesco Bruni, Andrea Camilleri Kamera: Lorenzo Adorisio Altersempfehlung: ab 12