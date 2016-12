TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap Die Hamills Familie XXS Überraschung zum Muttertag USA 2015 Merken Der Muttertag steht kurz bevor, doch Dan hat keine Ahnung, mit welchem Geschenk er bei seiner Gattin punkten könnte. Seine Kinder Jack, CeCe und Cate plädieren für etwas Selbstgemachtes und hinterlassen bei der Anfertigung der Geschenke ein großes Durcheinander. Während Michelle mit den Zwillingen auf einer Vor-Muttertags-Party ist, muss Onkel J bei Jack Babysitten und versucht, den Jungen mit einer explodierenden Sodaflasche zu bespaßen. Dann drehen Dan und die Kids ein Muttertags-Video für Michelle und bringen ihr Frühstück ans Bett, das bis auf ein paar Schalenstücke in den Eiern ganz hervorragend ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Our Little Family