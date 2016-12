TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Meine beiden Väter USA 2015 Merken Ambers leiblicher Vater verließ die Familie, als sie noch ein Baby war. Und später, als Amber selbst Ehemann und Kinder hatte, gab es auch nur wenig Kontakt zwischen den beiden. Sie hatte in der Vergangenheit immer ihr Möglichstes getan, um eine Verbindung zu ihrem Vater herzustellen, doch er war weit weniger engagiert. Jetzt möchte Amber endlich Gewissheit haben und ihren Dad geradeheraus fragen, wie er wirklich zu ihr steht. Während eines Familienurlaubs am Strand überlegt die fünffache Mutter, wie sie am besten vorgehen soll. Wird sie diese Klarheit am Ende näher zu ihrem Adoptivvater bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 297 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 117 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 117 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 97 Min.