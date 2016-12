TLC 13:45 bis 14:15 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Sorge um Mauro USA 2010 Merken Zum 100sten Geburtstag ihrer Lieblings-Imbissstube sollen Buddy und sein Team eine riesige Torte in Form eines Sandwiches backen. Außerdem steht Ostern vor der Tür, und in "Carlo's Bakery" ist wieder einmal der Teufel los, weil das Feiertagsgebäck für die große Kundenschar rechtzeitig fertig werden muss. Kollege Mauro, der seit einiger Zeit gesundheitlich angeschlagen ist, kommt mit dem Druck nicht klar und hat in der Backstube einen Zusammenbruch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Anthony Bellifemine (Himself - Buddy's Cousin) Maddalena Castano (Herself - Buddy's Second Oldest Sister/Mauro's Wife) Mauro Castano (Himself - Buddy's Right Hand Man) Danny Dragone (Himself - The Mule/Fluffy) Grace Faugno (Herself - The Oldest Child) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore