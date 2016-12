TLC 07:50 bis 08:10 Dokusoap Tattoo-Desaster Black Sheep, Grey Clouds, and the Three-Legged Fairy USA 2012 Merken Cover-up-Künstlerin Megan Massacre soll Chrystal von einem üblen Tattoo befreien: Da die junge Frau Spielzeug liebt, wollte sie sich ein Plüschschaf auf die Hüfte stechen lassen. Doch das Design ging voll daneben und ähnelt eher einem Zombie. Megan kann das Malheur beheben. Auch Lisa aus Kalifornien möchte eine Jugendsünde loswerden, für die sie gar nichts kann: Als 16-Jährige wollte sie sich in Chile eine hübsche kleine Fee mit Flügeln stechen lassen, doch es gab leider Verständigungsschwierigkeiten mit dem Tätowierer - Nur Luis Algado hat kein Problem mit schrägen Tattoos: Er liebt sein Hillary-Clinton-Porträt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Worst Tattoos

