SAT.1 Gold 22:35 bis 23:25 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Deadly Decisions USA 2007 2016-12-11 03:00 16:9 Merken Ein LKW-Fahrer findet eine Tote am Straßenrand. Das Gesicht der Frau ist zertrümmert, und sie trägt keinen Ausweis bei sich. Alles sieht nach Mord aus. Dr. G muss nun nicht nur die Todesursache ermitteln, sondern auch die Identität der Frau feststellen, damit ihr Mörder überführt werden kann. Cisco Rivera probiert auf einem See sein neues Boot aus. Doch er kehrt nie von dem Trip zurück - Taucher bergen schließlich seine Leiche. Was ist passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 16

