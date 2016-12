SAT.1 Gold 10:30 bis 11:20 Familiensaga Falcon Crest Unzureichende Beweise USA 1988 Merken Richard hat sich in einem Netz aus widersprüchlichen Aussagen verheddert und wird vor Gericht schweigen. Angela will ihm helfen und zeichnet heimlich ein Gespräch zwischen sich und den Mitgliedern des Club "Dreizehn" auf. Allerdings wird sie ertappt. Melissa und Lance haben unterdessen offenbar einen Weg gefunden, um Angela endgültig zu ruinieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Dana Sparks (Vickie Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Margaret Ladd (Emma Channing) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Agretti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Jeff Freilich Drehbuch: Lisa Seidman, Earl Hamner jr. Kamera: David Calloway Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6