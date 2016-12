kabel1 classics 18:10 bis 20:15 SciFi-Film Unternehmen Capricorn USA, GB 1977 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Start der ersten bemannten US-Marsrakete "Capricorn One" steht bevor. Doch statt die Astronauten an Bord zu bringen, transportiert man sie zu einem entlegenen Stützpunkt. Man jagt die Rakete unbemannt auf den Mars und will die Weltöffentlichkeit mit einer fernsehgerecht simulierten Mars-Kulisse täuschen. Doch Journalist Caulfield schöpft Verdacht und beginnt einen lebensgefährlichen Wettlauf um die Wahrheit. Mittlerweile versuchen die Astronauten zu flüchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliott Gould (Robert Caulfield) James Brolin (Colonel Charles Brubaker) Brenda Vaccaro (Mrs. Kay Brubaker) Sam Waterston (Lt. Col. Peter Willis) O.J. Simpson (Commander John Walker) Hal Holbrook (Dr. James Kelloway) Telly Savalas (Albain) Originaltitel: Capricorn One Regie: Peter Hyams Drehbuch: Peter Hyams Kamera: Bill Butler Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12