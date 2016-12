kabel1 classics 16:35 bis 18:10 Horrorfilm They Nest - Tödliche Brut USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich will sich der Chirurg Dr. Cahill auf einer kleinen Insel nahe Maine für einige Monate erholen. Doch schon kurz nach seiner Ankunft ereignen sich seltsame Todesfälle, und man bittet ihn um seine ärztliche Mithilfe. Bei einer Obduktion entdeckt Cahill Unvorstellbares: Mutierte Kakerlaken benutzen den menschlichen Körper zur Aufzucht ihrer Brut! Cahill schlägt Alarm, doch seinen ungeheuerlichen Behauptungen will man keinen Glauben schenken ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Calabro (Dr. Ben Cahill) Dean Stockwell (Sheriff Hobbs) John Savage (Jack Wald) Kristen Dalton (Nell Bartle) Tom McBeath (Eamon Wald) Mark Schooley (Johnnie Skee) Walter Marsh (Vinyl) Originaltitel: They Nest Regie: Ellory Elkayem Drehbuch: Daniel Zelman, John Clafin Kamera: Philip Linzey Musik: Vinny Golia Altersempfehlung: ab 16