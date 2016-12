kabel1 classics 13:35 bis 15:20 Horrorfilm Link - Der Butler GB 1986 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Jane Chase hat einen großen Wunsch: Sie würde gerne als Assistentin des Anthropologie-Professors Steven Phillip bei dessen Experimenten mit Menschenaffen mitarbeiten. Hocherfreut nimmt sie daher die Einladung in sein einsam gelegenes Haus an der Küste an. Als Phillip den alten und unberechenbar gewordenen Orang Utan Link einschläfern lassen will, ahnt der intelligente Menschenaffe instinktiv sein nahes Ende und wird zur blindwütig mordenden Bestie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elisabeth Shue (Jane Chase) Terence Stamp (Dr. Steven Phillip) Steven Pinner (David) Richard Garnett (Dennis) David O'Hara (Tom) Kevin Lloyd (Bailey) Daisy Beevers (Becky) Originaltitel: Link Regie: Richard Franklin Drehbuch: Everett de Roche Kamera: Mike Molloy Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 16