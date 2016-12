MDR 20:15 bis 21:45 Reportage Sagenhaft - Das Weihnachtsland Das Weihnachtsland D 2016 2016-12-24 10:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In der Advents- und Weihnachtszeit ist hier in Mitteldeutschland vieles ein wenig anders als im restlichen Jahr. Die Nächte werden länger. Weihnachtsmärkte lassen die Herzen der Städte in hellem Schein erstrahlen. Jetzt funkeln wieder tausende Lichter in den Fenstern. Wir schmücken unser Zuhause mit Holzfiguren und Glaskugeln, essen Christstollen oder Weihnachtskarpfen. Und die meisten von uns versammeln sich am Heiligen Abend um den Weihnachtsbaum. Die Wurzen, fast all dieser Traditionen reichen in die Gegenden, in denen wir heute unterwegs sind. Hier bei uns. Im mitteldeutschen Weihnachtsland. Axel Bulthaupt begibt sich auf eine weihnachtliche Entdeckungsreise durch das winterliche Mitteldeutschland. Seine Reise führt ihn zuerst in die Altmark, wo es die einzige deutsche Rentierschule gibt. Hier versucht sich Axel am "Rentierführerschein". In der Stadtkirche zu Wittenberg begegnen ihm Joseph und Maria mit ihrem echten Jesuskind. Es heißt eigentlich Wilhelm, ist 7 Monate alt, und wird am Heiligen Abend eine Hauptrolle beim Weihnachtsspiel haben. Das wiederum ist in Wittenberg sehr berühmt und beliebt. Sogar der Bürgermeister und ein katholischer Priester sind stolz darauf, mitzuwirken. Schließlich wurde hier einst das Christkind in den Mittelpunkt der Weihnacht gestellt und der 25. Dezember als Weihnachts- und Familienfest eingeführt. In einem romantischen Innenhof in Radebeul an der Elbe wird derweil der Glühwein warm gemacht. Mit Wein von den eigenen Hängen. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt suchen ganz besondere, moderne und doch gleichzeitig traditionelle Räuchermännel ein neues Zuhause. Hier ist auch das Atelier, wo sie das Jahr über Gestalt annehmen. Auf dem verschneiten Hang in Oberwiesenthal trifft Axel Bultpaupt auf eine Gruppe junger Ski-Artisten. Freestyler, die sich in den Kopf gesetzt haben, hier in der Region ihr Geld mit dem Extrem-Sport zu verdienen. Sie waren alle auf dem Sportgymnasium, drehen heute eigene Filme, und fertigen und verkaufen sogar schon den ersten eigenen Spezialski. Tief unter dem Schneckenstein in der Nähe von Oelsnitz in einem alten Zinnstollen muss er unbedingt das Geheimnis des "Grubenstollens" lüften. Hier unten reifen unzählige Weihnachtsstollen und warten auf ihren Einsatz in der Weihnachtszeit. Alles Schwindel, oder sorgt der ganz besondere Ort tatsächlich für einen besonderen Christstollen? An den Plothener Teichen, gleich neben der A9 ist gerade Erntezeit. Die Weihnachtskarpfen müssen vor dem Winter noch raus. Da kann der Moderator gleich tatkräftig mit anpacken. Und hinterher wird das selbst geerntete Seite 3/4 Exemplar gleich stilecht mit Thüringer Klößen aus der regionalen Küche zubereitet. Gebraten, blau oder polnisch, dass muss noch entschieden werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sagenhaft