ProSieben 13:35 bis 18:00 Show Schlag den Star D 2016 16:9 HDTV Merken Sixpack meets Legatinator! In der heutigen Ausgabe von "Schlag den Star" trifft Fitness-Guru Detlef D! Soost auf den Kulttrainer und Ex-Fußball-Profi Thorsten Legat. Welcher der beiden Männer beweist "Cojones" und besiegt seinen Gegner mit der richtigen Mischung aus sportlichem Können, Ehrgeiz, Wissen und Geschick? Bei "Schlag den Star" kämpfen die Prominenten in bis zu 15 Spielrunden um 100.000 Euro. Elton moderiert, am Kommentatoren-Mikro sitzt Frank "Buschi" Buschmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Elton Gäste: Gäste: Detlef D! Soost (Tänzer, Choreograf), Thorsten Legat (Ex-Fußball-Profi). Im Showteil: Udo Lindenberg (Rockmusiker), Silbermond (Pop-Rock-Band), Neiked (schwedische Shooting-Star) Originaltitel: Schlag den Star