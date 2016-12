ZDF neo 23:15 bis 00:40 Krimi Kommissarin Lucas Die sieben Gesichter der Furcht D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine junge, blutverschmierte Frau läuft Kommissarin Lucas vor den Wagen. Im Krankenhaus wird bei der Frau eine Amnesie diagnostiziert. Physisch weist die Unbekannte keine Verletzungen auf. Aber woher stammt das Blut auf ihrer Kleidung? Ellen Lucas wird hellhörig, als die Frau im Schlaf einen Mord schildert, und nimmt sich des Falles an. Mit Hilfe des entscheidenden Hinweises ihres Vermieters Max führt die erste Spur in den kleinen Ort Kastell. Ellen Lucas stößt in Kastell auf einen weiteren Vermissten: Der Familienvater Oliver Haffner ist seit Tagen verschwunden. Mit Hilfe des ansässigen Paters Eurasius und der Ärztin Dr. Gohar Ardeshir gelingt es Lucas, die Identität der Unbekannten zu klären. Ihr Name ist Jeanette Wilson. Sie war als Lehrerin in Kastell tätig. In welchem Verhältnis stand sie zu Oliver Haffner? Wurde sie tatsächlich von ihm sexuell missbraucht, wie es die Frauen aus dem Naturzentrum behaupten? Haffners Familie ist von seiner Unschuld überzeugt und verdächtigt die Buchautorin Anna Stern, ihn beseitigt zu haben. Angeblich verbirgt sich hinter dem Naturzentrum, das sie gegründet hat, ein Zirkel, der unrechtmäßige, okkulte Handlungen praktiziert. Haffner hatte dafür Beweise und wollte die Gruppe auffliegen lassen. Ellen Lucas gerät immer tiefer in den Bann Kastells. Was hat es mit der alten Opferstätte am See auf sich, und warum fühlt sie sich von Tag zu Tag schwächer? Kommissarin Lucas spürt, dass Anna Stern der Schlüssel zur Aufklärung dieses mysteriösen Falles ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Michael Roll (Boris Noethen) Alexander Lutz (Martin Schiff) Tilo Prückner (Max) Anke Engelke (Rike) Emily Cox (Jeanette Wilson) Maren Kroymann (Anna Stern) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Tim Trageser Drehbuch: Tim Trageser Kamera: Eckhard Jansen Musik: Andreas Weidinger

