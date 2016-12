ZDF neo 21:45 bis 23:15 Krimi Mord am Höllengrund D 2014 2016-12-15 02:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die alleinerziehende Sabine lebt mit ihrem 18-jährigen Sohn Ilya am bayerischen Kochelsee. Ilya will sich eine Auszeit nehmen und mit seiner Freundin Cora Urlaub in Italien machen. Doch Cora ist plötzlich verschwunden, und Ilya fährt alleine nach Italien. Als Sabine kurz darauf eine verschüttete Höhle in den Bergen entdeckt, findet sie Coras Leiche. Sie befürchtet, dass Cora Ilya untreu war und er seine Freundin im Affekt getötet hat. Sabine tut alles, um den Verdacht von ihrem Sohn abzulenken. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an den Dorfpolizisten Asam. Sabine ahnt nicht, dass sie mit ihm den Bock zum Gärtner gemacht hat. Während die Polizei nach Ilya fahndet, kommt Sabine dem Geheimnis des intelligenten, aber brutalen Dorfpolizisten auf die Spur. Ist Asam am Ende selbst der Mörder? Sabine gerät in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Wackernagel (Sabine Sonntag) Eva Mattes (Margot Sonntag) Aglaia Szyszkowitz (Barbara Haller) Barnaby Metschurat (Peter Asam) Hans-Jochen Wagner (Markus Wenger) Vincent Redetzki (Ilya Sonntag) Olga von Luckwald (Cora) Originaltitel: Mord am Höllengrund Regie: Maris Pfeiffer Drehbuch: Daniel Douglas Wissmann Kamera: Gunnar Fuß Musik: Jörg Lemberg