ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Bella Block Das schwarze Zimmer D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Als die Leiche der seit sieben Jahren verschwundenen Ulrike Andersson gefunden wird, kommt ein Fall wieder ans Tageslicht, den Staatsanwalt Mehlhorn damals verloren hatte. Mehldorn war überzeugt, dass der Ehemann, Gunnar Andersson, seine Frau tötete. Da man jedoch keine Leiche fand, kam es zum Freispruch. Mehlhorn darf nicht zu Lasten Anderssons ermitteln, deshalb bittet er Bella Block, ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Es ist die einzige Chance, den Fall noch einmal aufzurollen und den Mann zu überführen. Bella, die das Trauma des Anschlags auf sich noch nicht verwunden hat und unter Panikattacken leidet, macht sich auf den Weg nach Stockholm. Mittlerweile lebt Andersson dort und betreibt eine Agentur für Ferienhäuser und Wohnungen. Unter dem Vorwand, sich ein Haus mieten zu wollen, macht Bella Anderssons Bekanntschaft, und bald entwickelt sich eine seltsam vertraute Beziehung zwischen den beiden. Zu ihrer Überraschung macht Andersson kein Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Bella beginnt, an Anderssons Schuld zu zweifeln. Martensen nimmt sich derweil in Hamburg erneut die mittlerweile erwachsenen Kinder Anderssons vor. Von Bellas neuer Mitbewohnerin Leonie erfährt er von deren Panikattacken und reist gegen den Willen seines Vorgesetzten Mark Haber aus Sorge um sie nach Stockholm. Schauspieler: Hannelore Hoger (Bella Block) Devid Striesow (Jan Martensen) Rolf Lassgård (Gunnar Andersson) Antti Reini (Eric Dahlgren) Vijessna Ferkic (Inken Andersson) Remo Schulze (Bo Andersson) Anna Fischer (Leonie Ahmendt) Originaltitel: Bella Block Regie: Rainer Kaufmann Drehbuch: Susanne Schneider Kamera: Klaus Eichhammer Musik: Adam Nordén