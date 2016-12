ZDFinfo 04:20 bis 05:05 Dokumentation Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945 D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Im Sommer 1944 tritt der Zweite Weltkrieg in seine Endphase. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler im Juli werden noch mehr Menschen sterben als in allen Kriegsjahren zuvor. Die zwölfteilige Dokumentation schildert das lange Ende der Naziherrschaft von August 1944 bis zum Sommer 1945 - als die Siegermächte in Potsdam über die Zukunft des zerstörten Landes entschieden. In den einzelnen Folgen lassen wir die Monate Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Countdown zum Untergang