Dokumentation Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945 D 2014 Im März 1945 stehen die Westalliierten am Rhein und Ostpreußen und Schlesien sind an die Rote Armee verloren. Doch der Krieg ist noch nicht zu Ende. Mit Hilfe seltener Filmaufnahmen und Fotos sowie Interviewaussagen und Zeitzeugenberichten wird die dramatische Entwicklung sichtbar. Prominente Historiker analysieren die militärische Lage und beleuchten die Ängste und Nöte der Deutschen und ihrer Opfer. Originaltitel: Countdown zum Untergang Regie: Michael Kloft