ZDFinfo 07:50 bis 08:15 Dokumentation Die Roboter-Revolution Wie Computer uns arbeitslos machen D 2016 2016-12-22 19:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt steht vor einem enormen Wandel: Erst übernehmen Computer und Roboter Arbeitsplätze in der Produktion und schon bald auch viele in der Dienstleistung. Sind wir darauf vorbereitet? Reporter Rohan Silva besucht Unternehmen, die verstärkt auf automatisierte, computergestützte oder von Robotern verrichtete Arbeit setzen. Werden wir davon profitieren? Oder wird diese Entwicklung die Gesellschaft noch tiefer spalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Roboter-Revolution

