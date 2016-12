ZDF 04:45 bis 05:30 Arztserie Dr. Klein Folge: 34 Mut D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der 13-jährige Fred Pollack wird mit gebrochenem Arm in die Rosenstein-Klinik eingeliefert. Dr. Klein und ihre Kollegen kümmern sich um ihn. Doch was zunächst wie Routine aussieht, entwickelt sich wegen Komplikationen zu einer blutigen Angelegenheit - bis Oberschwester Gundula die OP unterbricht und zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen auffordert: Fred Pollack ist HIV-positiv. Valerie Klein kann nicht fassen, dass Freds Mutter, die während der Schwangerschaft von ihrem Mann infiziert wurde, ihren Sohn, der das HI-Virus seit seiner Geburt in sich trägt, nicht darüber aufgeklärt hat. Wie soll Fred sich verantwortungsvoll verhalten, wenn er nicht weiß, dass er krank ist? Beide ahnen nicht, dass Fred und seine Freundin Sissy gerade hinter dem Rücken ihrer Eltern ihr "erstes Mal" planen. Nanny merkt, dass für sie als allein erziehende Mutter ihr Krankenschwesterngehalt hinten und vorne nicht reicht und hofft, dass Grit ihr ein wenig aushelfen kann. Diese schaltet auf stur, da aktuell Constanze Bernardi, Bernds Ex-Freundin, erneut um Bernds Liebe buhlt - unter anderem mit dem verlockenden Angebot, in der Klinik ihres Vaters demnächst Chefarzt werden zu können. Dumm nur, dass Nanny im Haus Lang ein entscheidendes Indiz gefunden hat, das erklärt, was mit Prof. Hugo Schäfer passiert ist - und dass Grit daran nicht ganz unschuldig sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Urspruch (Dr. Valerie Klein) Simon Licht (Dr. Bernd Lang) Renan Demirkan (Prof. Dr. Nevin Gül) Clelia Sarto (Dr. Luna Haller) Michael Klammer (Dr. Jonas Müller) Martina Eitner-Acheampong (Gundula Pieper) Nora Huetz (Nanny Abel) Originaltitel: Dr. Klein Regie: Käthe Niemeyer Drehbuch: Torsten Lenkeit Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Pivo Deinert, Volkan Baydar