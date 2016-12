ZDF 22:00 bis 23:25 Krimi Modus - Der Mörder in uns Folge: 4 Nach einem Roman von Anne Holt S, DK, N, D, IRL 2016 Nach dem Roman von Anne Holt 2016-12-11 00:45 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Johanne Vik gelingt es, Fanny, die Freundin des fünften Mordopfers, in den Katakomben von Stockholm aufzuspüren. Die Ermittler hoffen, die DNA des Täters bei Fanny zu finden. Weil sie den Täter beim Mord an Fawre beobachtete und einen Kampf mit ihm hatte, könnte sich Täter-DNA unter ihren Fingernägeln befinden. Eine weitere Spur führt in die USA zu einer radikalen Sekte namens "5+1". Deshalb werden die DNA-Spuren mit der FBI-Datenbank abgeglichen. So kommen Ingvar und Johanne auf die Spur von Richard Forrester (Marek Oravec), einem Ex-Marine, der wohl im Auftrag der Sekte nach Schweden gereist ist. Mehr noch: Das FBI kann die schwedischen Kollegen mit einer Handynummer des mutmaßlichen Mörders versorgen. Forrester verfügt jedoch über weitreichende Kontakte und wird gewarnt, dass die Polizei ihm bereits dicht auf den Fersen ist. Er erhält ein Flugticket ins Ausland und falsche Papiere, um sich jederzeit absetzen zu können. Dennoch will er seine Mission um jeden Preis vollenden und trifft Vorbereitungen für seinen nächsten Mord. Können Ingvar und Johanne den Serienkiller aufhalten, bevor er sein sechstes und letztes Opfer tötet? Und wer hat die Mordserie in Auftrag gegeben und finanziert? Die Geschichte nimmt eine dramatische Wendung, als Stina und ihre Schwester mitten in der Nacht aus einem sicheren Haus mit Polizeischutz verschwinden und Johanne kurz entschlossen Forrester auf dessen Handy anruft. Letzter Teil "Modus - Der Mörder in uns". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melinda Kinnaman (Johanne Vik) Henrik Norlén (Ingvar Nyman) Marek Oravec (Richard Forrester) Simon J. Berger (Isak Aronson) Esmeralda Struwe (Stina Vik) Lily Wahlsteen (Linnea Vik) Magnus Roosmann (Marcus Ståhl) Originaltitel: Modus Regie: Mani Maserrat Drehbuch: Peter Thorsboe, Mai Brostrøm Kamera: Erik Persson Musik: Jacob Groth

