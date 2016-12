ZDF 20:15 bis 21:45 Melodram Katie Fforde: Tanz auf dem Broadway D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Tänzerin Skye will es mit Ende 30 noch einmal wissen. Sie beschließt, sich mit einem Solo um die Hauptrolle in einem Tanzstück zu bewerben, das ausgerechnet von ihrem Exfreund Ryan inszeniert wird. Skye zieht sich mit dem Pianisten Michael zu ihren Eltern im beschaulichen Hudson Valley zurück, um in Ruhe zu proben. Schnell kommen sich die Tänzerin und der alleinerziehende Witwer näher. – Romantischer Liebesreigen nach Katie Fforde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Minh-Khai Phan-Thi (Skye Rhodan) Thomas Unger (Michael Tandsom) Tyron Ricketts (Ryan Lessiter) Angelika Thomas (Fanny Rhodan) Walter Kreye (Matt Rhodan) Claudia Geisler (Susan Baker) Bella Bading (Ella Tandsom) Originaltitel: Katie Fforde: Tanz auf dem Broadway Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Marcus Hertneck Kamera: Nicolay Gutscher Musik: Robert Schulte Hemming