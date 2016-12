Das Erste 21:45 bis 23:15 Krimi Tatort Todesschütze D 2012 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf ihrem nächtlichen Heimweg werden Anne und René Winkler von drei jungen Männern attackiert und brutal zusammengeschlagen. Die Polizisten Rahn und Maurer bemerken diesen Überfall und kümmern sich um die beiden Opfer. Die weglaufenden Täter aber können sie nicht erkennen oder fassen. Eva Saalfeld und Andreas Keppler beginnen an den Aussagen der Polizeikollegen zu zweifeln, als sich herausstellt, dass einer der verdächtigen Jugendlichen, die anhand der Beschreibung Winklers identifiziert wurden, der Sohn von Rahn ist. Dass ein Vater seinen Sohn decken will, könnten sie nachvollziehen, aber dass auch sein Kollege Maurer keinen der Jugendlichen erkannt hat, scheint ihnen nicht glaubwürdig. Schweigt er aus falsch verstandener Freundschaft? Der Dienststellenleiter legt für seine Polizisten die Hand ins Feuer. Die Jugendlichen schweigen hartnäckig und haben ihre Alibis sorgfältig untereinander abgesprochen - ohne Tatzeugen können Saalfeld und Keppler ihnen nichts nachweisen. Als Frau Winkler an den Folgen der Gewaltattacke stirbt, versucht der verzweifelte Ehemann, der sich von der Polizei im Stich gelassen fühlt, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Die Gewalt breitet sich aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simone Thomalla (Hauptkommissarin Eva Saalfeld) Martin Wuttke (Hauptkommissar Andreas Keppler) Stefan Kurt (René Winkler) Natascha Paulick (Anne Winkler) Wotan Wilke Möhring (Phillip Rahn) Jonas Nay (Tobias Rahn) Carina Wiese (Ulrike Rahn) Originaltitel: Tatort Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Mario Giordano, Andreas Schlüter Kamera: Wolf Siegelmann Musik: Jens Langbein, Robert Schulte Hemming