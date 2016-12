Das Erste 13:30 bis 15:00 Familienfilm Das Traumhotel - Vietnam D, A 2012 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hotelmanager Markus Winter (Christian Kohlund) hat große Pläne: Die Siethoff-Hotelgruppe besitzt in Vietnam zwar bereits ein luxuriöses Ferienresort, doch nun will Markus an einem paradiesischen Strand ein neues Hotel bauen, das nicht zuletzt in ökologischer Hinsicht Maßstäbe setzen soll. Per Zufall lernt er am Flughafen die attraktive Dolmetscherin Nora (Nadeshda Brennicke) kennen. Sehr schnell erliegt er dem Charme der geheimnisvollen Frau. Er ahnt jedoch nicht, dass Nora von einer rivalisierenden Hotelgruppe auf ihn angesetzt wurde, um seine Pläne für das neue Resort auszuspionieren. Doch bald gerät Noras Mission ins Wanken, als sie sich wider Erwarten in ihr "Opfer" verliebt. Ein Versteckspiel anderer Art treibt der Urlauber Fabian (Max Tidof). Nachdem er zufällig mitbekommt, dass das Blind Date der Touristin Susanne (Sonja Kirchberger) mit ihrer Internetbekanntschaft Guido ins Wasser fällt, gibt er sich kurzerhand selbst als Guido aus - und behauptet, er habe sie lediglich überraschen wollen. Obwohl er in keiner Weise dem Bild entspricht, dass Susanne sich vom echten Guido gemacht hat, findet Fabian immer wieder eine Ausrede und kann mit Witz und Charme ihr Herz gewinnen. Umso größer ist Susannes Enttäuschung, als sie durch Zufall die Wahrheit erfährt. Mit Job- und Liebesproblemen anderer Art muss auch der junge Chefkoch Malte (Roy Peter Link) kämpfen. Sein Vater Erik (Gunter Berger), ein alter Freund von Markus Winter, taucht überraschend in Hôi An auf, um seinen Sohn zur Rückkehr nach Deutschland zu überreden. Dort soll Malte die Leitung der Fast-Food-Kette übernehmen, die sein Vater in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut hat. Doch der begabte Jungkoch will in Vietnam nicht nur Karriere machen, er hat in der schönen Lamai (Linda Chang) auch seine große Liebe gefunden. Um sein Ziel dennoch zu erreichen, lässt Papa Erik die Ex-Verlobte seines Sohnes ins Traumhotel einfliegen. Mit einer Lüge soll sie Lamai dazu bringen, Malte für immer zu verlassen. Das "Traumhotel" entführt die Zuschauer an der Seite von Cristian Kohlhund alias Markus Winter dieses Mal ins verwunschene Vietnam. Dort steht der smarte Hotelmanager Gästen und Angestellten mit Rat und Hilfe zur Seite und gerät auch selbst in einen persönlichen und beruflichen Konflikt. Neben Christian Kohlund sind Nadeshda Brennicke, Sonja Kirchberger, Max Tidof, Gunter Berger, Roy Peter Link und Linda Chang zu sehen. Gedreht wurde "Das Traumhotel - Vietnam" unter anderem an drei Stätten des UNESCO-Welterbes: in der Kaiserstadt Hué, der Altstadt von Hôi An und der eindrucksvollen Halong Bucht. Unmittelbar im Anschluss zeigt Das Erste einen weiteren Film der beliebten Reihe und lädt ein in "Das Traumhotel - Brasilien". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Sonja Kirchberger (Susanne) Max Tidof (Fabian) Nadeshda Brennicke (Nora Mäder) Gunter Berger (Erik Krüger) Roy Peter Link (Malte Krüger) Linda Chang (Lamai) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Otto W. Retzer Drehbuch: Hilly Martinek, Krystian Martinek Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6