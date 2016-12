Disney Channel 22:55 bis 23:25 Comedyserie Roseanne Von hinten USA 1992 Stereo HDTV Merken Als sich Roseanne bückt, schießt ihr etwas ins Kreuz. Der Hexenschuss sorgt dafür, dass sie sich nicht mehr bewegen kann - und das ausgerechnet vor D. J.'s Geburtstag. Die Conners müssen in den sauren Apfel beißen und Roseannes nervige Mutter Bev zu Hilfe bitten. Bev, die in Scheidung lebt, kommt nur allzu gerne ins Haus. Sie versucht, in der Familie Punkte zu sammeln. Aber mit ihrem Eifer, sich beliebt zu machen, erreicht sie genau das Gegenteil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Bob Myer, Roseanne Barr, Matt Williams Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart