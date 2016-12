Disney Channel 22:25 bis 22:55 Comedyserie Roseanne Sport ist Mord USA 1992 Stereo HDTV Merken Beim Bowling-Turnier in Lanford gibt es eine feste Regel - und die wird von den Siegern gnadenlos eingefordert: Das schlechteste Team muss nach dem Turnier sein Bier aus den benutzten Bowling-Schuhen trinken. Schon deshalb versuchen Dan Conner und seine Mannschaft verzweifelt, vom letzten Platz wegzukommen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn während alle anderen Mannschaften wahre Champions in ihren Reihen haben, ist in Dans Mannschaft eher das Gegenteil der Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Jeff Abugov, Amy Sherman-Palladino Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart

