Phoenix 04:50 bis 05:40 Dokumentation Unbekannte Helden Hinter feindlichen Linien GB 2013 Live TV Merken Die Invasion in Polen 1939 schwächte das Militär des Landes erheblich. Dennoch gelang vielen polnischen Soldaten die Flucht. In Großbritannien wurden diese Männer unter der Leitung des britischen "Special Operations Executive" zu einer Truppe geformt. Die sogenannten "Cichociemni" wurden dazu ausgebildet, die Ordnung in ihrer verwüsteten Heimat wiederherzustellen und den Widerstand zu organisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unsung Heroes