Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Im Zauber der Wildnis Geheimnis der Rockies: der Banff National Park D 2013 2016-12-12 07:30 Ein deutsch-kanadisches Autorenteam hat im eisigen Norden und wilden Westen Kanadas ein Jahr in zwei Nationalparks verbracht. Sie erlebten die Jahreszeiten mit Schneeschmelze, den Indianersommer bis hin zum Wintereinbruch, die unterschiedlicher nicht sein könnten: im Banff National Park in den Rocky Mountains und im Kluane National Park im Yukon. Jochen Schliessler und Nanje de Jong-Teuscher zeichnen ein eindrucksvolles Bild von Kanadas einmaliger Wildnis - und von den Menschen, die alles verließen, um im Zauber dieser Wildnis zu leben. Originaltitel: Im Zauber der Wildnis