Phoenix 07:30 bis 08:15 Dokumentation Der Apokalypse-Code Schlüssel zum letzten Buch der Bibel D 2015 2016-12-11 18:30 Live TV Merken Kein Text hat unsere Vorstellungen vom Weltende so geprägt wie die Johannes-Apokalypse. Eigentlich heißt Apokalypse "Entschleierung" oder eben "Offenbarung". Doch das erste Wort des griechischen Originals "Apokalypse" wurde zum Gattungsbegriff für alle Untergangsszenarien. Die Schrift hat Redewendungen geprägt, die noch heute in aller Munde sind. Sie spricht von "vier apokalyptischen Reitern", vom "Buch mit sieben Siegeln", von einem "Tausendjährigen Reich" und "Armageddon", dem Schauplatz des Endkampfes zwischen Gut und Böse. Bis in die Gegenwart hinein werden die rätselhaften Sprachbilder aus der Apokalypse von Warnern, Mahnern und Untergangspropheten aller Art benutzt, um ihren eigenen Spekulationen vom nahen Weltende Geltung zu verleihen. Namhafte Bibelforscher sind nun dabei, die wahre Bedeutung des Apokalypse-Codes zu entschlüsseln. Für sie enthalten die kosmischen Szenarien Hinweise auf ganz konkrete, irdische Ereignisse, die von den einstigen Lesern des Johannes auch genau verstanden wurden. Die Archäologie der Apokalypse liefert nicht nur den Schlüssel zur Deutung und Datierung des kryptischen Offenbarungstextes, sie lässt auch die Identität ihres geheimnisvollen Verfassers zum Vorschein kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Apokalypse-Code Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Teletip

Magazin

Sat.1 05:55 bis 09:00

Seit 118 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 08:00

Seit 54 Min. Tigerenten Club

Magazin

Das Erste 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min. Teleshopping

Sonstiges

Sport1 07:00 bis 08:00

Seit 53 Min.