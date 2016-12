BR Fernsehen 01:35 bis 02:20 Show Melodien der Berge Kamingschichten D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Gäste dieser Folge: Sigrid & Marina, Krampusse aus Haiming Zum Advent treiben wilde Gesellen ihr Unwesen: Krampusse aus Haiming im Tiroler Oberland jagen Moderator Michael Harles mit ihren Ruten durch seine Stube. Die Sängerinnen Sigrid & Marina aus Oberösterreich stimmen musikalisch auf Weihnachten ein und erzählen von ihren traditionellen Advents- und Weihnachtsbräuchen. Textdichter und Sänger Robert Jung plaudert über seine Zusammenarbeit mit den Stars - von Nicole bis Peter Alexander - und entführt in seine Wahlheimat am Gardasee. Ein Imker aus dem Oberland zeigt, wie man fachmännisch Honigwachskerzen anfertigt. Und Michael Harles unternimmt im Pferdeschlitten einen Ausflug ins tief verschneite Salzburger Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Harles Gäste: Gäste: Christoph Hainz (Extremkletterer), Egon Oberkofler (Holzbildhauer), Südtiroler Musikband "Bergfeuer" Originaltitel: Melodien der Berge