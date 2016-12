BR Fernsehen 19:15 bis 20:00 Regionales Unter unserem Himmel Adventliche Lieder und Weisen aus der Pfarrkirche Hilpoltstein D 2016 2016-12-11 03:20 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Musik: Dürrwanger Harles-Sänger, Niederndorfer Saitenmusik, Blech g'habt Kontakt: Ingmar Grundmann Wer Freude an adventlicher Volksmusik hat, sollte die Aufzeichnung des BR Fernsehens in der katholischen Pfarrkirche S. Johannes der Täufer in der mittelfränkischen Stadt Hilpoltstein nicht versäumen: Mit ihrem reichhaltigen Innenleben und einer außergewöhnlichen Stuckdecke bietet sie einen wunderbaren Rahmen für das Adventskonzert, das hervorragende Sänger und Musikanten aus Franken mit geistlichen und traditionellen Liedern und Weisen gestalten. Die musikalische Leitung übernimmt Otto Dufter, der schon seit Jahren bayerische Adventsingen für BR Fernsehen gestaltet. Er ist selbst ein namhafter Volksmusikant und sowohl als Lehrer als auch in leitender Funktion für die Musikschule Grassau im Chiemgau tätig, die in dieser Region als Talentschmiede für den Volksmusik-Nachwuchs gilt. Der Schauspieler und BR-Sprecher Peter Weiß trägt dazu Texte aus der Feder des Schriftstellers Gerd Holzheimer vor. Mitwirkende: Blockflötenquintett der Musikschule Hilpoltstein, Blech g'habt!, Dürrwanger Harles-Sänger, Niederndorfer Saitenmusik und der Kinderchor des Fränkischen Sängerbundes In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Blockflötenquintett der Musikschule Hilpoltstein, Blech g'habt!, Dürrwanger Harles-Sänger, Niederndorfer Saitenmusik, Kinderchor des Fränkischen Sängerbundes Originaltitel: Unter unserem Himmel Regie: Elisabeth Malzer