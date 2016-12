BR Fernsehen 10:00 bis 11:00 Musik BR-Klassik: Nézet-Séguin dirigiert Mahler Sinfonie Nr. 1 D 2014 Dolby 16:9 Live TV Merken Die Sinfonie Nr. 1 von Gustav Mahler stieß anfangs auf sehr kritische Ohren. Zu grell und reißerisch waren die ironischen, karikierenden musikalischen Effekte, zu fremd die Gegensätze von Triumph und Depression. Da half auch das als Erläuterung gedachte, in den folgenden Aufführungen beigelegte Programm Mahlers nicht. Er gab dabei seiner Sinfonie den Namen "Titan", in Anlehnung an Jean Pauls Roman. Doch das Publikum verstand diese sehr pittoresken Hinweise zu wörtlich, worauf Mahler davon schnell wieder Abstand nahm. Heute gehört Mahlers Erste zu den monumentalsten und beliebtesten Werken in den Konzertsälen weltweit. Das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks führte Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 1 am 27. Juni 2014 im Münchner Herkulessaal auf. Die Leitung hatte der junge kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nézet-Séguin dirigiert Mahler