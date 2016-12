NDR 00:35 bis 02:00 Krimi Kommissar Beck - Die neuen Fälle Todesengel S 1997 Frei nach Maj Sjöwall und Per Wahlöö Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Endlich ist es so weit: Kommissar Beck und Lena Klingström fahren gemeinsam in Urlaub. Ein Anruf von Gunvald Larsson, der eine blutige Mordserie in der Stockholmer U-Bahn meldet, sorgt kurz darauf für den ersten Beziehungskrach, denn Lena besteht darauf, den Urlaub sofort abzubrechen. Beck wird zum Leiter einer Soko ernannt, die die U-Bahn-Morde aufklären soll. In der Wohnung des verschwundenen U-Bahn-Lokführers Erik, der den Wagen lenkte, in dem der letzte Mord geschah, stößt Beck neben Betriebsplänen der Untergrundbahn auf ein rätselhaftes Zeichen, das Lena Klingström als Internetausdruck für "tot" identifiziert. Als Beck trotz intensiver Ermittlungen nicht vorankommt, wird ihm nach drei weiteren Morden die Leitung der Soko entzogen. Spezialisten sind der Ansicht, dass die Morde wie bei den Giftgasanschlägen in Tokio auf das Konto religiöser Fanatiker gehen. Der Nachrichtendienst übernimmt den Fall, Spezialeinheiten durchkämmen erfolglos das Tunnelsystem. Der Kommissar stöbert derweil den U-Bahn-Lokführer Erik auf, der sich in einem ausrangierten Waggon versteckt hält. Erik gesteht Beck, dass seine Schwester Annika zu einer Gruppe von Video-Kids gehört. Sie führen Stromausfälle herbei, um sich im Schutz der Dunkelheit mit Nachtsichtgeräten wie in einem Computerspiel bewegen und ihre wehrlosen Opfer "abschießen" zu können. Sinn des Tötens ist es, auf ein "höheres Level" zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Stina Rautelin (Lena Klingström) Michael Nyqvist (Banck) Cecilia Häll (Annika) Carlo Schmidt (Erik Lindgren) Per Morberg (Joakim Wersén) Originaltitel: Beck Regie: Morten Arnfred Drehbuch: Rolf Börjlind Kamera: Eric Kress Musik: Ulf Dageby Altersempfehlung: ab 12