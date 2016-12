NDR 22:50 bis 23:35 Magazin Sportclub D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Zu Gast im Studio: Willi Lemke Mehr als 35 Jahre lang war er in verantwortlicher Position beim SV Werder Bremen tätig, acht Jahre lang arbeitete er im Dienst der Vereinten Nationen als Sportsonderberater, sorgte in Krisengebieten für ein bisschen mehr Frieden und bessere Lebensbedingungen: Willi Lemke. Nun geht der 70-Jährige, der zuletzt nicht mit Kritik am SV Werder Bremen sparte, in den Ruhestand. Das Werder-Urgestein ist zu Gast im "Sportclub"-Studio. Die Themen der Sendung im Überblick: Fußball-Bundesliga: Hertha BSC SV Werder Bremen Hamburger SV - FC Augsburg FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig - Arminia Bielefeld SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli Im Fokus der Sendung stehen, neben den Partien der drei Nordclubs in der Fußballbundesliga, die Spiele der Zweitligisten Eintracht Braunschweig und FC St. Pauli aktuell vom Tage. Können die "Löwen" die Tabellenspitze zurückerobern? Gelingt den Kiezkickern bei Greuther Fürth der dringend benötigte Befreiungsschlag? Und was passiert, wenn nicht? Tanzen: Reportage über die Weltmeisterschaft der Lateinformationen in Bremen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerhard Delling Gäste: Gäste: Willi Lemke (ehemaliger SV Werder Bremen Verantworlicher) Originaltitel: Sportclub