NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Kurz vor dem großen Jahresfinale treten an diesem dritten Advent 2016 fünf norddeutsche Kandidatinnen und Kandidaten im Wettstreit um die "Leuchte des Nordens" bei Jörg Pilawa gegeneinander an. Wer wird gewinnen und hat damit vielleicht sogar die Chance, in der nächsten Sendung um die "Superleuchte" zu quizzen? Es treten an; Ingrid Pellmann für Niedersachsen, Ute Körting für Schleswig-Holstein, Dieter Kulow für Bremen, Felix Evers für Mecklenburg-Vorpommern und Jennifer Pedack für Hamburg. Diesmal wird es besonders spannend, wer die "Leuchte" mit nach Hause nehmen kann,weil er sich im Norden am besten auskennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Ingrid Pellmann (Niedersachsen), Ute Körting (Schleswig-Holstein), Dieter Kulow (Bremen), Felix Evers (Mecklenburg-Vorpommern), Jennifer Pedack (Hamburg) Originaltitel: Die NDR Quizshow Regie: Alexandra Farrensteiner/Saskia Engels/Jörg Wagenknecht/Sabine Drückler/Matthias Stelte/Tanja Becher Kamera: Peter Kühne

