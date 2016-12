TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Einsames Cowgirl USA 2013 16:9 Merken Die Mädchen erkennen, dass "A" wohl näher ist als vermutet. Hanna erfährt zudem, wie schwer es ist, als Tochter einer Mordverdächtigen zu gelten. Zu allem Überfluss wird sie von ihrem Mitschüler Travis gestalkt, der ein Geheimnis verbirgt, das Hannas Leben für immer verändern könnte. "A" setzt Toby indes stark zu und spielt dem Jungen regelmäßig Details zum Tode seiner Mutter zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Melanie Mayron Drehbuch: Oliver Goldstick, Francesca Rollins Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 296 Min. Das Supertalent

Show

RTL 00:00 bis 02:15

Seit 116 Min. Vier Brüder

Actionfilm

Sat.1 00:00 bis 02:00

Seit 116 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 96 Min.