TNT-Serie 19:30 bis 20:15 Serien Monday Mornings Ein kleines Rad in der Maschine USA 2013 16:9 Dr. Robidaux muss sich in einer Montagssitzung verantworten, weil ihr bei einer eigentlich gelungenen Operation ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Dr. Park und Dr. Ridgeway versuchen unterdessen einen Patienten, der unter einer Epilepsie leidet, zu überzeugen, diese operativ behandeln zu lassen. Doch der Patient fürchtet, dadurch seine Kreativität zu verlieren. Schauspieler: Jamie Bamber (Dr. Tyler Wilson) William Charlton (George Coolidge) Jennifer Finnigan (Dr. Tina Ridgeway) Jason Gray-Stanford (Atty. Scott Henderson) Bill Irwin (Dr. Buck Tierney) Kenneth Mitchell (Asher Knox) Alfred Molina (Dr. Harding Hooten) Originaltitel: Monday Mornings Regie: Mike Listo Drehbuch: Amanda Johns, David E. Kelley, Karen Struck Kamera: Michael Lohmann