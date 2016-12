Spiegel Geschichte 16:40 bis 17:35 Dokumentation Graham-Dixons Schätze in... Spanien Das dunkle Herz GB 2008 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: In der zweiten Folge reist Andrew Graham-Dixon ins Innere des Landes, um die spanische Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts zu betrachten. Von der mystischen Welt von El Greco zu dem subtilen Genie von Diego Velázquez umfasst diese Periode so viele faszinierende Werke, dass sie als goldenes Zeitalter der spanischen Malerei bekannt geworden ist. Doch unter der glänzenden Oberfläche schlug ein dunkles, wildes Herz. Vom städtebaulichen Schmuckstück Toledo reist Graham-Dixon in die Hauptstadt Madrid, auf der Suche nach den Gründen für den Aufstieg und Niedergang des spanischen Weltreiches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Art of Spain