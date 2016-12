Spiegel Geschichte 13:20 bis 14:05 Dokumentation Autos Made in Germany Ein schweres Erbe: Die Porsche-Story D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Es beginnt mit einem Übervater. Ferdinand Porsche steht wie kaum ein anderer Konstrukteur für Genialität und Innovation. Doch er hat am Erfolg des Porsche-Konzerns kaum einen Anteil. Ferdinand Porsche begleitet die Geschicke der deutschen Automobilindustrie fast von Anfang an. Er arbeitet für viele namhafte Marken und besticht durch seine Weitsicht. Umstritten ist allerdings sein Charakter. Er gilt als aufbrausend und so verbringt er relativ kurze Zeit bei seinen Arbeitgebern. Das ändert sich Anfang der 30er Jahre, als er von Adolf Hitler den Auftrag bekommt, ein Auto für das Volk zu bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Autos Made in Germany