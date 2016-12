Classica 01:05 bis 02:40 Musik Joshua Bell in Stockholm Ludwig van Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 op. 72a / Peter Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op. 35 / Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 5 Es-Dur Op. 82 D 2010 Stereo 16:9 Merken Ludwig van Beethoven: Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 op. 72a - Peter Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op. 35 - Jean Sibelius: Sinfonie Nr. 5 Es-Dur Op. 82. Joshua Bell (Violine), Königlich Philharmonisches Orchester Stockholm, Leitung: Sakari Oramo. Aufgenommen im Konserthuset Stockholm. Während der offiziellen Nobel-Woche treten jedes Jahr renommierte Künstler aus aller Welt in Stockholm auf, um die Nobelpreisträger zu ehren. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joshua Bell (Violine) Originaltitel: Nobelpreiskonzert aus Stockholm Musik: Ludwig van Beethoven, Peter Tschaikowsky, Jean Sibelius