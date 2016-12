KI.KA 10:40 bis 11:05 Kinderserie Siebenstein Schnuppertag bei Siebenstein D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Schnuppertag bei Siebenstein: Es geht um Leben und Tod! Das Mädchen Svea sucht in Siebensteins Laden Schutz vor Tigern und Einbrechern. Doch bald stellt sich heraus, die Gefahr existiert nur in Sveas blühender Fantasie. Svea gibt zu, dass sie eigentlich nur ein Praktikum in Siebensteins Laden machen möchte. Rabe Rudi will das auch. Doch bald ist er sauer, denn Svea wird für ihre Arbeit mehr gelobt als Rudi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Heinze (Siebenstein) Werner Knoedgen (Puppenspieler Rabe Rudi) Thomas Rohloff (Puppenspieler Koffer) Karsten Kramer (Kobold) Originaltitel: Siebenstein Regie: Arend Agthe, Armin Lange, Renata Kaye, Dennis Jacobsen Drehbuch: Brinx, Kömmerling, Helge May, Angelika Glitz, Werner Knoedgen, Daniel Acht, Eckart Fingberg