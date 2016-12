KI.KA 07:50 bis 08:20 Dokumentation CheXperiment Die Gartenschlauch-Rakete?! / Mit-Musik-Feuer-löschen?! D 2014-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Gartenschlauch-Rakete?!: Tobi baut seinen CheXperimentier-Tisch heute im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf. Die Jungs, die hier arbeiten, sind echte Weltraum-Experten. Heute haben sie für Tobi eine ganz spezielle Mission vorbereitet. Physiker Tobias fordert den Checker heraus: er soll einen kleinen Spielzeug-Astronauten 20 Meter hoch in den Himmel fliegen lassen. Tobi darf sich dazu allerdings eine ganze Menge Utensilien zu Hilfe holen. Doch was soll er aus Wasserflaschen, einer Luftpumpe, einem Gartenschlauch und anderen Dingen nur konstruieren? Ein Flugzeug? Ein Raumschiff? Eine Rakete? Bevor Tobi das CheXperiment lösen kann, muss er erst einmal checken, warum etwas abhebt. Ob der Checker es wohl schafft, den kleinen Astronauten in den Himmel reisen zu lassen? Mit-Musik-Feuer-löschen?!: Heute wird es richtig laut! Checker Tobi wird von dem Münchner Rock'n Roller Landy herausgefordert. Das was er sich ausgedacht hat, klingt erstmal ziemlich merkwürdig. Landy möchte, dass Tobi die Kerzen eines Geburtstagskuchens löscht. Ohne ihn auszupusten. Ohne Wasser. Auch ohne Feuerlöscher. Tobi darf nur Musik verwenden. Aber so laut der Checker auch singt, den Kerzen ist das ziemlich egal. Auch mit einem spontan zusammengetrommelten Chor kommt Tobi nicht weiter. Den entscheidenden Tipp bekommt der Checker in einem Tonstudio. Sobald die Kerze direkt vor einen Lautsprecher ist, bewegt sich die Flamme im Rhythmus der Musik. Es muss also etwas damit zu tun haben, dass Schallwellen nichts anderes sind, als bewegte Luft. Wird eine richtig große Box, mit noch viel lauterer Musik das CheXperiment lösen? Oder ist Tobi doch auf der Falschen Fährte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: CheXperiment Regie: Mathias Hagn Musik: Dieter Holesch

