Dezember 1979. Der System-Analytiker Warren Lasky (Martin Sheen) geht mit einem Spezialauftrag an Bord des amerikanischen Flugzeugträgers "USS Nimitz". Lasky soll während eines Routinemanövers die Besatzung beobachten, um für das Verteidigungsministerium einen Bericht zu erstellen. Kurz nach dem Auslaufen gerät das Schiff in einen gewaltigen Sturm, den kein Wetterdienst vorhergesagt hatte. Der Kontakt zum Flottenkommando bricht auf unerklärliche Weise ab. Captain Matthew Yelland (Kirk Douglas) vermutet, dass ein atomarer Krieg ausgebrochen ist, und versetzt das Schiff in Gefechtsbereitschaft. Nachdem das Unwetter abgeflaut ist, geschehen seltsame Dinge. Die Funker empfangen veraltete Codes und im Radio ist Glenn Miller zu hören - live. Bei einem Aufklärungsflug machen die Piloten eine weitere verwirrende Entdeckung: Die amerikanische Pazifikflotte, die durch den japanischen Angriff auf Pearl Harbor vernichtet wurde, ist völlig intakt. Lasky und Yelland begreifen das Unfassbare: Der mysteriöse Sturm hat das Schiff in der Zeit zurückversetzt. Man schreibt den 6. Dezember 1941 und befindet sich mitten im Zweiten Weltkrieg. Der Angriff der japanischen Flotte auf Pearl Harbor steht kurz bevor. Mit ihrer überlegenen Feuerkraft könnte die "USS Nimitz" die japanischen Kriegsschiffe versenken. Doch Captain Yelland zögert mit dem Einsatzbefehl: Lässt sich das Rad der Geschichte wirklich zurückdrehen? Altstar Kirk Douglas und der am Beginn seiner großen Karriere stehende Martin Sheen spielten die Hauptrollen in diesem spannenden Actiondrama, das selbst nach 30 Jahren noch begeistert. Das technisch aufwendige Science-Fiction-Spektakel, gedreht auf dem seinerzeit modernsten amerikanischen Flugzeugträger "USS Nimitz", stellt die alte Frage nach dem Zeitparadoxon auf originelle Weise neu. Das beeindruckend gefilmte Gefecht zwischen Düsenjägern und japanischen Propellermaschinen dokumentiert, wie die Waffentechnik sich binnen vier Jahrzehnten fortentwickelt hat. Schauspieler: Kirk Douglas (Capt. Matthew Yelland) Martin Sheen (Warren Lasky) Katharine Ross (Laurel Scott) James Farentino (Cdr. Richard Owens / Mr.Tideman) Ron O'Neal (Cdr. Dan Thurman) Charles Durning (Senator Samuel Chapman) Victor Mohica (Black Cloud) Originaltitel: The Final Countdown Regie: Don Taylor Drehbuch: Thomas Hunter, Peter Powell, David Ambrose, Gerry Davis Kamera: Victor J. Kemper Musik: John Scott