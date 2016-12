3sat 13:25 bis 14:25 Diskussion Vis à vis: Frank A. Meyer befragt von Christoph Schwennicke CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Frank A. Meyer Gastgeber der Sendung "Vis-à-vis". Über 300 Gäste hat er be- fragt. Als Gastgeber ließ er seinen In- terviewpartnern Raum. Sie dankten es ihm, indem sie Hintergründiges und Privates preisgaben. In seiner letzten Sendung nun werden die Rollen getauscht. Christoph Schwennicke, Chefredaktor des Politikmagazins "Cicero", übernimmt die Rolle des Mode- rators. Frank A. Meyer ist der Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Schwennicke Gäste: Gäste: Frank A. Meyer Originaltitel: Vis-à-vis